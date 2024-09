Kleindienst spricht über DFB-Nominierung

Tim Kleindienst (29) empfiehlt sich mit seinen starken Leistungen für den DFB-Kader, lässt sich von einer potenziellen Berufung aber nicht verrückt machen. „Ich hatte noch nie mit irgendjemandem vom DFB Kontakt“, sagt der Sieben-Millionen-Zugang von Borussia Mönchengladbach in der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘, „die Nationalmannschaft wäre etwas unfassbar Besonderes, ja. Aber ich werde sie nicht zu meinem expliziten Ziel auf dem Platz erklären. Am Ende ist es ganz einfach: Entweder es passiert, oder es passiert nicht.“

Darüber hinaus kommt der Goalgetter auf die Gründe zu sprechen, die ihn dazu bewogen haben, seine Zelte beim 1. FC Heidenheim im Sommer abzubrechen. „Ich habe meine Entscheidung damals unabhängig vom Saisonausgang getroffen. Ich war an einem sehr guten Peak in Heidenheim und wollte den nächsten Schritt machen. Mit Gladbach hatte ich bereits ein Jahr zuvor schon Kontakt. Sie sind drangeblieben, das hat mich neben dem Paket aus Stadion und Fans am meisten beeindruckt“, so Kleindienst.