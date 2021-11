Augsburgs Oxford wochenlang raus

Der FC Augsburg wird in den kommenden Wochen auf Innenverteidiger Reece Oxford verzichten müssen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 22-Jährige im Training eine muskuläre Verletzung zugezogen und fällt wochenlang aus.

„Das trifft uns natürlich, das war eine Aktion im Training, die einfach unglücklich war“, wird Augsburg-Coach Markus Weinzierl zitiert. Ob Oxford in diesem Jahr noch auf den Platz zurückkehren kann, ist offen. Bitter: Der Engländer zeigte sich in der bisherigen Saison in starker Form, sein Ausfall trifft den FCA hart.