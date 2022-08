Vranckx: Milan und Wolfsburg trennt nicht viel

Der AC Mailand macht im Werben um Aster Vranckx (19) ernst. Die Rossoneri und der VfL Wolfsburg stehen in engem Kontakt, berichtet Gianluca Di Marzio. Laut dem Transfer-Insider will Milan den belgischen Mittelfeldmann ausleihen und bietet eine Kaufoption in Höhe von 11,5 Millionen Euro. Die Forderung der Wölfe liege jedoch bei 13 Millionen.

Beim amtierenden italienischen Meister könnte der zentrale Mittelfeldspieler die Nachfolge von Tiemoué Bakayoko (28) antreten, der mit dem AC Monza in Verbindung gebracht wird. Milan ist nicht der einzige Klub, der sich mit Vranckx beschäftigt. Neben Serie A-Konkurrent Atalanta Bergamo, das ebenfalls ein Angebot abgegeben hat, zeigen Nottingham Forest, der OSC Lille, der FC Bologna und der AC Florenz Interesse.