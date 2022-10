Majer verlängert in Rennes

Stade Rennes und Lovro Majer gehen gemeinsam in die Zukunft. Der französische Erstligist verkündet die Verlängerung mit dem kroatischen Mittelfeldspieler. Der 24-Jährige ist nun bis 2027 an den Klub gebunden.

Der zehnfache Nationalspieler war 2021 für rund zwölf Millionen Euro von Dinamo Zagreb nach Rennes gewechselt. In der laufenden Saison stand er dort in wettbewerbsübergreifend 13 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er an drei Toren direkt beteiligt war.