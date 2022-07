Köln: Huseinbasic-Leihe vom Tisch

Denis Huseinbasic ist beim 1. FC Köln nun doch kein Kandidat für eine Leihe. Steffen Baumgart plant den 20-jährigen Neuzugang von den Kickers Offenbach sowie Sturm-Backup Florian Dietz (23) fest ein, wie er gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt: „Bei beiden sehe ich keine Leihe. Stand jetzt möchte ich sie behalten, weil sie überzeugen.“ Huseinbasic sollte der Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga ursprünglich über ein Leihgeschäft in Liga zwei erleichtert werden.

Baumgart will das Mittelfeldtalent jedoch unter seiner Obhut aufbauen: „Der Junge kommt nicht, um bei dieser Konkurrenz sofort auf seiner Position von Anfang an zu spielen. Er soll sich an das Tempo gewöhnen, wir wollen ihn auf lange Sicht für uns haben. Wir haben miteinander gesprochen. Ich traue ihm die Bundesliga zu. Er muss ein guter Spieler werden – aber das muss er nicht in drei Monaten schaffen.“