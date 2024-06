Ex-Dortmunder Bartra verlängert bei Betis

Real Betis verlängert den auslaufenden Vertrag von Marc Bartra um ein Jahr. Der 33-jährige Ex-Dortmunder, von Sommer 2016 bis Januar 2018 für den BVB am Ball, wird somit eine weitere Saison für den Siebten der abgelaufenen La Liga-Saison auflaufen.

In der abgelaufenen Saison kam der Innenverteidiger nur auf drei Einsätze in der Liga aufgrund einer Achillessehnenoperation. Im Sommer 2023 kehrte Bartra nach einem Jahr in der Türkei bei Trabzonspor nach Sevilla zurück, wo er bereits von 2018 bis 2022 aktiv war.