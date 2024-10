Kroos‘ schwieriges Gespräch mit Ancelotti

Toni Kroos (34) hat über seine Entscheidung für das Karriereende im vergangenen Sommer gesprochen. Im Interview mit der ‚Marca‘ sagt der 114-fache deutsche Nationalspieler: „Es fiel mir sehr schwer, es Carlo Ancelotti (Trainer bei Real Madrid, Anm. d. Red.) zu sagen, weil er erwartete, dass ich weiterspielen würde. Und weil wir ein gutes Verhältnis hatten und noch immer haben.“

Kroos ging mit auslaufendem Vertrag in die vergangene Saison und ließ seine Zukunft lange offen, ehe er am 21. Mai mitteilte, seine Laufbahn mit der Europameisterschaft im eigenen Land zu beenden. Gemeinsam mit seiner Frau habe er diese Entscheidung aber schon Monate zuvor getroffen. Kroos: „Ich habe versucht, einen guten Moment zu wählen, um es Carlo zu sagen. Dann hatte ich das Glück, dass wir vorzeitig die Liga gewannen und ich sagte mir: ‚Jetzt!‘ Zwischen dem Ligatitel und dem Champions League-Finale (2:0 gegen Borussia Dortmund, Anm. d. Red.) lag die perfekte Zeit dafür.“ Ancelotti habe „nicht wütend aber ein wenig traurig reagiert“, so Kroos.