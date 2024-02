In der Kritik: Terzic bezieht Stellung

Edin Terzic versucht, die Kritik an seiner Person weitestgehend auszublenden. „Ich habe mir abgewöhnt, Dinge zu nah an mich heranzulassen. Ich bekomme das alles nicht so mit und habe es nicht verfolgt. Mich wundert es nicht, dass, wenn man für einen großen Verein arbeitet und eine Woche mit zwei Unentschieden und einer Niederlage erlebt, es dann unruhig war“, so der Trainer von Borussia Dortmund auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr).

Der 41-Jährige ergänzte: „Aber eigentlich ist es schon die ganze Saison so unruhig. Nach dem ersten Unentschieden am zweiten Spieltag ging es ja schon los, obwohl wir eine sehr starke Rückrunde gespielt haben. Wenn das einmal anfängt, ist das schwer zu stoppen, außer man fährt die richtigen Ergebnisse ein.“ An die anwesenden Medienvertreter gerichtet sagte Terzic: „Und selbst wenn die Ergebnisse stimmen, werden trotzdem Statistiken ausgepackt, die nicht so gut sind.“