Robben: „Habe viele Angebote bekommen“

Arjen Robben will sich mit der Wahl einer neuen Aufgabe als Nicht-Aktiver Zeit lassen. Gegenüber Vereinsmedien des FC Bayern verrät der Niederländer: „Ich habe in letzter Zeit viele verschiedene Angebote bekommen: Aus dem Fußball- oder Fernseh-Bereich zum Beispiel. Aber ich habe eigentlich alles abgesagt. Ich möchte erstmal die Zeit mit meiner Familie genießen. Schauen wir mal, was in der Zukunft passiert.“

Nach seinen zehn Jahren in München hatte Robben im Sommer 2019 zunächst seine Karriere unterbrochen, ehe der heute 37-Jährige für ein Comeback zu seinem Heimatklub FC Groningen zurückkehrte. Aufgrund fehlender Fitness beendete der Flügelstürmer dann aber seine beeindruckende Karriere im vergangenen Sommer.