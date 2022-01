Vor Topspiel: Lukaku aus Chelsea-Kader gestrichen

Der FC Chelsea wird den FC Liverpool am heutigen Sonntagabend (17:30 Uhr) ohne Romelu Lukaku empfangen. Laut ‚The Athletic‘ steht der belgische Starstürmer nicht im Spieltagskader der Londoner. Grund dafür sei ein jüngst erschienenes, offenbar unautorisiertes Interview mit ‚Sky Italia‘, in dem Lukaku seine Unzufriedenheit mit seiner Rolle unter Trainer Thomas Tuchel verkündete. Aussagen, die medial hitzig diskutiert wurden.

Lukaku war erst vor einer Woche von einer Corona-Infektion zurückgekehrt und präsentiert sich seitdem in guter Form. Zwei Tore und ein Assist stehen für den 28-Jährigen in den jüngsten beiden Partien zu Buche. Insgesamt traf der Chelsea-Sommerneuzugang siebenmal in der aktuellen Spielzeit.