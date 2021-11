Mbappé: „All die falschen Gerüchte“

Kylian Mbappé hat sich abermals zu den anhaltenden Gerüchten um ihn und Real Madrid geäußert. Gegenüber ‚Téléfoot‘ sagt der 22-Jährige: „Leeren Sie Ihre Tasche nach all den falschen Gerüchten, dem Unausgesprochenen, es hilft.“

Was er genau damit meint, lässt Mbappé offen. Er selbst konzentriere sich seit Sommer noch stärker auf Fußball, daran ändere auch sein 2022 auslaufender Vertrag bei Paris St. Germain nichts. „Ich bin körperlich viel besser, viel glücklicher in meinem Leben: Es hilft, gute Leistungen zu erbringen“, so der Weltmeister von 2018.