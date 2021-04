Real - Chelsea: So könnt ihr das Champions League-Spiel live sehen

Im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League möchten sich Real Madrid und der FC Chelsea eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel verschaffen. Real-Angreifer Eden Hazard trifft dabei auf seinen Ex-Verein, für den er zwischen 2012 und 2019 auf Torejagd ging. Die Mannschaft von Zinédine Zidane musste zuletzt einen Rückschlag im Kampf um die spanische Meisterschaft hinnehmen: Am vergangenen Samstag trennten sich die Königlichen mit 0:0 von Betis Sevilla, Chelsea hingegen gewann gegen West Ham United mit 1:0. Die Blues belegen derzeit den vierten Tabellenplatz der Premier League und nehmen somit Kurs Richtung erneuter Champions League-Qualifikation.

Real gegen Chelsea live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea findet am heutigen Dienstag, den 27. April statt. Der Anstoß im Estadio Alfredo di Stefano ist planmäßig um 21 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Die Übertragung beginnt bereits um 20 Uhr. Kommentator ist Wolff Fuss. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel online über Sky Go oder Sky Ticket streamen. Beim Streamingdienst DAZN ist die Begegnung ebenfalls live und in voller Länge zu sehen. Die Übertragung beginnt bei DAZN um 20:30 Uhr. Moderator Tobi Wahnschaffe führt durch die Sendung. Kommentator ist Uli Hebel. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen den Merengues und den Blues weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.