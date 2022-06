Schalke: Jullien-Deal geplatzt

Christopher Jullien wird wohl doch nicht zum FC Schalke wechseln. Wie unter anderem die ‚WAZ‘ und ‚Sport1‘ vermelden, ist der Transfer des Innenverteidigers gescheitert. Demnach konnten sich S04 und die Spielerseite nicht auf einen Vertrag einigen.

Am gestrigen Mittwoch hatte der 29-jährige Franzose bereits den Medizincheck in Gelsenkirchen absolviert. Mit Celtic Glasgow war sich Schalke über eine Leihe plus Kaufoption einig.