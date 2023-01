Arsenal erhöht Mudryk-Angebot

Der FC Arsenal legt im Poker um Mykhaylo Mudryk (21) nach. ‚ESPN‘ berichtet, dass die Gunners bei Shakhtar Donetsk ein verbessertes Angebot für den Linksaußen abgegeben haben. Die Offerte bewege sich allerdings noch immer deutlich unter den geforderten 100 Millionen Euro.

Ein Angebot von 40 Millionen Euro plus 25 Millionen an Boni lehnten die Ukrainer zuletzt ab. Der neue Vorschlag aus London soll eine höhere Gewichtung des Fixbetrags vorsehen. Bei Donetsk steht Mudryk noch bis Ende 2026 unter Vertrag – Verkaufsdruck besteht also nicht.

