TSG & Augsburg im Rennen um PSG-Talent

Für Edouard Michut hätte die Saisonvorbereitung bei Paris St. Germain deutlich angenehmer verlaufen können. Zwar trainiert der 20-jährige Mittelfeldspieler mit Kylian Mbappé, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler und Co. – allerdings in Trainingsgruppe zwei. Eine Zukunft hat Michut in Paris nicht mehr. Und das ruft einige Interessenten auf den Plan.

Nach FT-Informationen haben auch die TSG Hoffenheim und der FC Augsburg angefragt. Beide Klubs haben sich direkt an PSG gewandt, um die Konditionen für einen Wechsel des französischen U-Nationalspielers abzufragen. Im Raum stehen sowohl ein Leihgeschäft als auch ein permanenter Transfer.

Wie Fabrizio Romano vor einigen Tagen bereits berichtete, gehört auch Leeds United zum Interessentenkreis. Die heimischen Späher der Peacocks konnten sich in der vergangenen Saison bereits aus nächster Nähe ein genaues Bild von Michut machen. Auf Leihbasis lief der Rechtsfuß für den AFC Sunderland auf und sammelte 28 Pflichtspieleinsätze bei den Profis.