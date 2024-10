Nach Stotterstart: Wolfsburg-Boss fordert Siege

Der VfL Wolfsburg steht mit nur vier Punkten nach fünf Spielen auf Rang 13 der Bundesligatabelle und hinkt bisher den eigenen Ansprüchen hinterher. Gegenüber dem ‚kicker‘ fordert Sportvorstand Peter Christiansen, der im Sommer vom FC Kopenhagen nach Niedersachsen gekommen ist, nun Zählbares: „Die Punkte, die wir liegengelassen haben, müssen wir nun holen. Wir haben uns wettbewerbsfähig präsentiert in den Spielen gegen Topteams, aber wir haben in den letzten beiden Spielen in Leverkusen und gegen Stuttgart drei Punkte in der Nachspielzeit hergegeben. Da fehlte uns die Cleverness, um solche Spiele ins Ziel zu bringen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die bisherige Ausbeute sei angesichts des schweren Startprogramms noch nicht dramatisch, immerhin spielten die Wölfe bereits gegen vier Teams aus den Top-Sechs der Vorsaison. „Wir wussten, als wir das Startprogramm sahen, dass es schwierig werden könnte, damit können wir also umgehen. Trotzdem wäre es natürlich schöner, wenn wir ein paar Punkte mehr auf dem Konto hätten.“ Nun folgen jedoch vermeintlich schlagbarere Gegner: Am Samstag (15:30 Uhr) gastiert Wolfsburg beim Tabellenvorletzten VfL Bochum, anschließend stehen die Partien gegen Werder Bremen, den FC St. Pauli, den FC Augsburg und den 1. FC Heidenheim an. „Die Leistungen geben uns ein gutes Gefühl für die Spiele, die jetzt kommen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Spiele einfacher werden. Um in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen, musst du richtig gut sein", so Christiansen.