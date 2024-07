Meunier kündigt Vertrag – Trabzonspor klagt

Thomas Meunier droht juristischer Ärger in der Türkei. Gegenüber ‚A Spor‘ gab Trabzonspor-Präsident Ertugrul Dogan in einer Liveschalte bekannt, dass der belgische Außenverteidiger den Verein lassen wird. „Fünf Minuten vor Ablauf der Klausel im Vertrag von Thomas Meunier traf eine E-Mail des Spielers ein, in der er mitteilte, dass er seinen Vertrag einseitig gekündigt habe.“

Der Klub sehe darin eine „ungerechtfertigte Kündigung“ und habe „Klage eingereicht“. Der 32-Jährige war erst im Februar von Borussia Dortmund nach Trabzon gewechselt. Dort spielte Meunier umgehend eine tragende Rolle und absolvierte 14 Spiele in der Süper Lig. Dabei sammelte der Verteidiger sogar sechs Scorer (ein Tor, fünf Assists).