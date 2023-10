20 Millionen: England-Klub will Schalke-Shootingstar Ouédraogo

Keine 500 Spielminuten ist die Profi-Karriere von Assan Ouédraogo alt. Acht Zweitliga-Einsätze durfte der junge Mittelfeldspieler bislang für die A-Mannschaft des FC Schalke absolvieren und hat dabei immer wieder gezeigt, warum er zu den größten königsblauen Talente der vergangenen Jahre gezählt wird.

Ob man die Dynamik des Geschäfts gutheißen will oder nicht – dass andere Klubs Ouédraogo schon jetzt auf dem Radar haben, versteht sich wohl oder übel von selbst. Nachdem im Netz zunächst eine (noch) vage Spur zu RB Leipzig aufgenommen wurde, lässt Christian Falk bei ‚Caught Offside‘ nun den Namen Brighton & Hove Albion fallen.

Der Kolumne des ‚Bild‘-Reporters zufolge beobachten die Seagulls die Leistungen des Mittelfeld-Youngsters genau. Nicht nur am Ärmelkanal weiß man um Ouédraogos Situation: Im Mai nächsten Jahres wandelt sich der Fördervertrag mit erreichter Volljährigkeit in einen bis 2027 gültigen Profivertrag um. Besonders interessant: Ab dem darauffolgenden Sommer greift eine Ausstiegsklausel.

20-Millionen-Klausel kommt

Laut Falk liegt diese bei 20 Millionen Euro. Viel Geld, aber auch ein sehr guter Preis, sollte Ouédraogo in diesem Tempo weitermachen und seine Leistungen stabilisieren. Zumal ein englischer Erstligist wie Brighton das nötige Kleingeld ohne allzu große Verrenkungen zusammenkratzen kann.

Dessen sind sich natürlich auch die Schalker bewusst. In Gelsenkirchen würden sie Ouédraogo am liebsten über den kommenden Sommer hinaus halten. Deshalb wollen Sportdirektor André Hechelmann und Co. nachverhandeln und die Klausel nach Möglichkeit streichen – zum finanziellen Vorteil des Spielerlagers natürlich.