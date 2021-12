Hertha & Wolfsburg an Günter dran

Innenverteidiger Koray Günter von Hellas Veronas weckt Interesse in der Bundesliga. Nach FT-Informationen haben Hertha BSC und der VfL Wolfsburg den 27-jährigen Rechtsfuß für einen möglichen Sommertransfer auf der Liste.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Berlin könnte Niklas Stark (26) nach der Saison gehen, eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags zeichnet sich bislang nicht ab – Thema ist Stark bei West Ham United und Borussia Dortmund.

Bei den Wölfen gibt es derweil immer wieder Spekulationen um Maxence Lacroix (21), der zwar im September einen neuen Kontrakt unterschrieben hat, in diesem aber über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verfügt. Zudem läuft der Vertrag von John Anthony Brooks (28) aus. Konkretes Interesse hat der VfL nach FT-Infos auch an Jérôme Onguéné (23, RB Salzburg).

„Bundesliga ist mein Ziel“

Günter ist vertraglich nur noch bis 2023 an Hellas Verona gebunden, die Italiener könnten im Sommer also zum Verkauf ihres Leistungsträgers gezwungen sein, wollen sie noch eine Ablösesumme generieren. ‚Sky‘ nennt drei bis vier Millionen Euro als möglichen Preis.

Im Februar sagte Günter in der ‚Sport Bild‘: „Die Bundesliga ist und wird immer mein Ziel sein. Ich würde mich selbst sehr gerne in Zukunft nochmal dort sehen. In Deutschland möchte ich das, was ich beim BVB angefangen habe, irgendwann fortführen.“ Womöglich schon ab dem Sommer.