Wolfsburg: Angebot für Onguéné

Beim VfL Wolfsburg hat man es sich in den Kopf gesetzt, im kommenden Sommer Jérôme Onguéné an Bord zu holen. Nach FT-Infos haben die Wölfe ihre Absichten nun mit einem Angebot untermauert. Möglichst frühzeitig will sich der Bundesligist die Zusage des 23-jährigen Innenverteidigers sichern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Onguénés Arbeitgeber RB Salzburg muss der VfL nicht zwingend in Verhandlungen treten. Denn der Kontrakt des Kameruners in Österreich läuft zum Saisonende aus. Ab Januar könnte Onguéné daher ohne Zustimmung der Salzburger einen Kontrakt für die nächste Saison in Wolfsburg unterzeichnen.

Lacroix-Nachfolger?

Aktuell verfügt der VfL mit Maxence Lacroix (21), John Anthony Brooks (28), Sebastiaan Bornauw (22), Micky van de Ven (20) und Anselmo García McNulty (18) über fünf Innenverteidiger. Akuter Bedarf besteht auf dieser Position folglich nicht.

Das könnte sich aber ändern, sollte Lacroix, dessen neuer Vertrag dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro enthält, im kommenden Sommer von Bord gehen. An ihm zeigte im Sommer insbesondere Borussia Dortmund großes Interesse.