Brentford: Erste Gespräche mit Flekken

Der FC Brentford möchte sich im Sommer auf der Torhüterposition mit Mark Flekken vom SC Freiburg verstärken. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben bereits erste Gespräche stattgefunden. Flekken besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro. Erst zu Beginn der Saison unterzeichnete Flekken einen neuen Langzeitvertrag bei den Freiburgern.

Der 29-Jährige war 2018 für zwei Millionen Euro vom MSV Duisburg in den Breisgau gewechselt. In der laufenden Saison stand der niederländische Nationaltorhüter in allen 31 Partien auf dem Platz und konnte dabei zwölfmal die Null halten. Bei Brentford könnte Flekken den Stammplatz von David Raya (27) einnehmen, der derzeit unter Anderem mit Manchester United in Verbindung gebracht wird. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, sodass der Spanier die Londoner ablösefrei verlassen könnte.

