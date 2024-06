Darmstadt: Isherwood vor Schweden-Rückkehr

Bei Thomas Isherwood vom SV Darmstadt steht offenbar eine Rückkehr in die Heimat an. Der AIK Solna erhält laut ‚Fotbollskanalen‘ den Zuschlag beim 26-jährigen Innenverteidiger, der Darmstadt Ende Juni ablösefrei verlassen darf.

Zuletzt soll auch der FC Schalke 04 Interesse am 1,96 Meter Abwehrhünen gezeigt haben. Isherwood wechselte 2021 vom Östersunds FK nach Darmstadt und lief seither in 54 Pflichtspielen für die Lilien auf. Zwischen 2015 und 2018 ließ sich der Verteidiger in den Jugendabteilungen des FC Bayern ausbilden.