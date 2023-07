SGE: Kolo Muani-Nachfolger per Leihe?

Eintracht Frankfurt könnte bei den Planungen zur Nachfolge von Angreifer Randal Kolo Muani auf Zeit spielen. Sollte sich diesen Sommer kein Abnehmer für den 24-jährigen Franzosen finden, würde die SGE laut der ‚Sport Bild‘ dessen Ersatz zwar schon in der laufenden Transferperiode an Bord holen, zunächst aber nur per Leihe. Für die Festverpflichtung im nächsten Jahr solle dann der lukrative Kolo Muani-Verkauf sorgen.

Als Kandidaten nennt die Fachzeitung die beiden Frankreich-Profis Elye Wahi (20/HSC Montpellier) und Hugo Ekitiké (21/Paris St. Germain). Das Duo ist schon länger ein Thema in der Mainmetropole. Der schleppende Kolo Muani-Poker sorgt aber dafür, dass die Personalplanungen in der Offensive nur langsam ins Rollen kommen. Eine Offerte von Al Hilal aus Saudi-Arabien lehnte der Vizeweltmeister ab. Die Spuren zu Manchester United oder Paris St. Germain sind derzeit nicht mehr ganz so heiß wie noch vor ein paar Wochen.

