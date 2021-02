Champions League: Leipzig vs. Liverpool findet statt

Nachdem die Bundespolizei zunächst die Einreise des FC Liverpool für das Champions League-Spiel gegen RB Leipzig untersagt hatte und das Spiel vor der Absage stand, ist nun eine Lösung gefunden worden. Wie die UEFA offiziell vermeldet, wird die Partie am 17. Februar in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen.

Wegen der besonders ansteckenden Coronavirus-Mutation aus Großbritannien bleibt den Menschen aus dem Vereinigten Königreich die Einreise nach Deutschland bis mindestens zum 17. Februar untersagt. Auch eine Ausnahme für Profisportler schließen die Behörden aus. Bei einer Nicht-Ansetzung aufgrund der coronabedingten Restriktionen wäre das Spiel mit 3:0 für den FC Liverpool gewertet worden.

UEFA can confirm that the #UCL round of 16 first leg between Leipzig and Liverpool will now take place at Puskás Aréna in Budapest on 16 February.



