Donetsk holt Chygrynskiy zurück
Dmytro Chygrynskiy ist zurück bei Shakhtar Donezk. Der 36-jährige Innenverteidiger, der den Klub 2009 für 25 Millionen Euro zum FC Barcelona verlassen hatte, wird mit einem Einjahresvertrag ausgestattet.
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⚒FC SHAKHTAR DONETSK @FCShakhtar – 15:06
🧡 Дмитро Чигринський повертається до «Шахтаря»! ⚒Bei Twitter ansehen
Вихованець клубу приєднався до команди в статусі вільного агента. Угоду з гравцем розраховано до 30 червня 2024 року.
Дізнайтеся більше: https://t.co/MPWaXaNZP9.
З поверненням, Дмитре!
#Shakhtar #Україна https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/august/4_news/4_dmytro-chyhrynskyi/ З поверненням, Дмитре! Чигринський приєднався до «Шахтаря» Досвідчений український оборонець допоможе «гірникам» у цьому сезоні
Вихованець клубу приєднався до команди в статусі вільного агента. Угоду з гравцем розраховано до 30 червня 2024 року.
Дізнайтеся більше: https://t.co/MPWaXaNZP9.
З поверненням, Дмитре!
#Shakhtar #Україна https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/august/4_news/4_dmytro-chyhrynskyi/ З поверненням, Дмитре! Чигринський приєднався до «Шахтаря» Досвідчений український оборонець допоможе «гірникам» у цьому сезоні
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