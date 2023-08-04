Offiziell

Donetsk holt Chygrynskiy zurück

Dmytro Chygrynskiy ist zurück bei Shakhtar Donezk. Der 36-jährige Innenverteidiger, der den Klub 2009 für 25 Millionen Euro zum FC Barcelona verlassen hatte, wird mit einem Einjahresvertrag ausgestattet.

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⚒FC SHAKHTAR DONETSK
🧡 Дмитро Чигринський повертається до «Шахтаря»! ⚒

Вихованець клубу приєднався до команди в статусі вільного агента. Угоду з гравцем розраховано до 30 червня 2024 року.

Дізнайтеся більше: https://t.co/MPWaXaNZP9.

З поверненням, Дмитре!

#Shakhtar #Україна https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/august/4_news/4_dmytro-chyhrynskyi/ З поверненням, Дмитре! Чигринський приєднався до «Шахтаря» Досвідчений український оборонець допоможе «гірникам» у цьому сезоні
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