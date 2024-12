Werder: Köhn mit Treueschwur

Derrick Köhn (25) kann sich vorstellen, längerfristig beim SV Werder zu bleiben. „Ich fühle mich sehr wohl hier in Bremen. Deswegen, ja“, antwortete der Linksverteidiger nach dem 4:1-Sieg gegen Union Berlin auf die Frage der ‚DeichStube‘, ob er sich eine Zukunft in Bremen vorstellen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Leihgabe von Galatasaray führte aus: „Es ist immer schön zu hören, wenn viele Vereine – in diesem Fall Werder und Gala – einen haben wollen. Ich lasse es auf mich zukommen und schau dann mal, was nächstes Jahr passiert.“ Werder besitzt bei Köhn eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro.