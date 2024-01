Werder nimmt belgisches Abwehrtalent ins Visier

Der SV Werder Bremen beschäftigt sich noch während des Wintertransferfensters mit potenziellen Neuzugängen für den Sommer. Einem Bericht des belgischen Boulevardblatts ‚La Dernière Heure‘ zufolge haben die Grün-Weißen die Fühler nach Joël Schingtienne (21) ausgestreckt. Der Innenverteidiger ist noch bis 2026 an den Pro League-Vertreter OH Leuven gebunden, ein Wechsel in den kommenden Tagen sei kein Thema.

Der Rechtsfuß entwickelte sich in der aktuellen Spielzeit bei seinem Ausbildungsverein zum Stammspieler (21 Einsätze). Darüber hinaus sollen auch Klubs aus der Serie A an Schingtienne interessiert sein. Die Rede ist von Atalanta Bergamo und dem FC Turin. Werder hat derweil mit Julián Malatini (22) im Januar schon einen neuen Abwehrspieler mit Perspektive an Bord geholt.