Ajax: Haller-Nachfolger aus Italien?

Ajax Amsterdam könnte bei der Suche nach einem Ersatz für Sébastien Haller (28/Borussia Dortmund) in Italien fündig geworden sein. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, bemüht sich der amtierende niederländische Meister um Lorenzo Lucca (21) vom AC Pisa. Laut Fabrizio Romano bietet Ajax eine Gebühr von mehr als einer Million Euro für eine Leihe, im Anschluss soll es eine Kaufoption in Höhe von elf bis zwölf Millionen Euro geben.

Der italienische U21-Nationalspieler ist noch bis 2026 an den Zweitligisten gebunden, weshalb Pisa alle Zügel in der Hand hat. Lucca soll sehr an einem Wechsel zu Ajax interessiert sein und die Niederländer italienischen Interessenten vorziehen. Für den 2,01 Meter hoch gewachsenen Mittelstürmer soll zudem ein konkretes Angebot vom FC Bologna eingegangen sein. Auch Inter Mailand und Juventus Turin beschäftigten sich in der Vergangenheit mit dem Talent.