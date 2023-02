Gespräche terminiert: Inter will Lukaku halten

Für Romelu Lukaku lief es schon einmal besser. Seit seiner Rückkehr zu Inter Mailand im Sommer kommt der Leihstürmer auf nur neun Einsätze in der Serie A. Vor der Weltmeisterschaft in Katar legten den 29-Jährigen zwei Verletzungen lahm, während des Turniers fiel der Belgier vor allem durch seine mangelhafte Chancenverwertung auf. Und seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Italien ist er noch ohne Tor.

Dennoch hat Lukaku offenbar eine Zukunft bei den Nerazzurri. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, möchten die Mailänder ihren Sturmtank über das Saisonende hinaus halten. Lukakus Leihe endet im Sommer, Stand jetzt müsste er zum FC Chelsea zurückkehren. Inter peile jedoch einen erneuten Leihdeal an.

Mit Sebastien Ledure, dem Berater des 29-Jährigen, stehe der Klub in regelmäßigem Kontakt. Konkrete Gespräche um die Zukunft des Stürmers sollen aufgenommen werden, wenn die beiden Achtelfinal-Begegnungen in der Champions League gegen den FC Porto Mitte März im Kasten sind.

Auch Lukaku will bleiben

Bei Lukaku selbst würden die Mailänder damit offene Türen einrennen. „Ich hoffe, dass ich bei Inter bleiben kann, Inter ist für mich alles“, erklärte der Belgier bereits Anfang des Jahres.