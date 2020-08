Spurs: Mourinho plant mit Sessegnon

José Mourinho will in der kommenden Saison auf Ryan Sessegnon setzen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, zeigte der FC Barcelona Interesse an einer Verpflichtung des 20-Jährigen, fing sich jedoch eine Absage von Tottenham Hotspur und seinem Trainer ein.

Nach seinem 27 Millionen Euro schweren Wechsel vom FC Fulham zu den Spurs im August 2019 kämpfte Sessegnon mit Verletzungsproblemen und kam lediglich auf sechs Einsätze in der abgelaufenen Spielzeit. Der Engländer gilt aber nach wie vor als großes Talent und wird von Mourinho für seine Vielseitigkeit geschätzt – er kann links sowohl hinten als auch offensiv eingesetzt werden.