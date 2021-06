Ortega & Bayern: Es wird ernst

Der FC Bayern München forciert die Suche nach einer neuen Nummer zwei. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat der Deutsche Meister längst Kontakt zu Stefan Ortega aufgenommen. Der 28-jährige Schlussmann steht noch bis nächstes Jahr bei Arminia Bielefeld unter Vertrag.

Die Bayern müssten für Ortega also eine Ablöse zahlen, diese soll bei fünf Millionen Euro liegen. Laut ‚kicker‘ kein Hindernis für den Rekordmeister. Der Keeper selbst sagte zuletzt in Bezug auf Anfragen aus England, Spanien und aus München, er wolle sich „alles anhören“ und anschließend „ganz in Ruhe eine Entscheidung treffen, was das Beste für mich ist“. Bielefeld hofft weiterhin auf eine Vertragsverlängerung.

Bei den Bayern würde eine Ortega-Verpflichtung die Tür für Alexander Nübel öffnen. Die 24-jährige Vertretung von Stammkraft Manuel Neuer drängt auf einen Leih-Wechsel, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Die heißesten Spuren führen nach Frankreich zur AS Monaco und zum OSC Lille.