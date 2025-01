Rückkehr nach Deutschland: Paderborn verpflichtet Mehlem

Marvin Mehlem kehrt nach einem halben Jahr bei Hull City nach Deutschland zurück. Wie der SC Paderborn bekanntgibt, wechselt der 27-Jährige auf Leihbasis bis Ende der Saison zum Zweitligisten. Darüber hinaus verfügt der Verein über eine Kaufoption, deren Höhe allerdings nicht bekannt ist. Geschäftsführer Sport Benjamin Weber verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Marvin ist in der 2. Bundesliga ein Unterschiedsspieler. Er wird unser Angriffsspiel beschleunigen und ein Fixpunkt in unserem Mittelfeld sein. Weil er die 2. Bundesliga sehr gut kennt, benötigt er keine Anlaufzeit und kann uns sofort weiterhelfen.“

In der Vergangenheit hat sich Mehlem vor allem durch seine Zeit bei Darmstadt 98 einen Namen gemacht. Für die Lilien absolvierte der Mittelfeldspieler insgesamt 191 Einsätze in Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal. Im Sommer zog es ihn dann zu Trainer Tim Walter nach England, nach dessen Entlassung heuert Mehlem nun in Ostwestfalen an.