Heute endet die Olmo-Klausel

Wenn ein Klub den spanischen EM-Held Dani Olmo in diesem Sommer für rund 60 Millionen Euro verpflichten will, muss er sich beeilen. Denn am heutigen Samstag (20. Juli) läuft die Ausstiegsklausel im Vertrag des 26-jährigen Mittelfeldspielers bei RB Leipzig aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Olmo bestätigte die Existenz dieses Passus‘ zuletzt selbst, sagte gegenüber ‚Cadena SER‘: „Nach diesem Termin müssen Interessenten ein bisschen kämpfen.“ Denn klar ist: Ab morgen kann RB den Preis diktieren. Klubs wie der FC Barcelona, Manchester City, Bayern München und Atlético Madrid beschäftigten sich zuletzt intensiv mit Olmo. RB-Coach Marco Rose gibt sich gegenüber der ‚Bild‘ entspannt: „Ich kann es ja eh nicht ändern. Ich werde heute ruhig schlafen, weil wir eine gute Mannschaft haben und wieder eine gute Mannschaft haben werden. Wir haben Ideen, wie wir vielleicht auch Dinge kompensieren. Wenn dann morgen der Tag rum ist und gar nichts passiert ist, dann ist der Trainer glücklich.“