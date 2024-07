Neuer Klub gefunden: Pohlmann verlässt den BVB

Ole Pohlmann zieht einen Schlussstrich unter das Kapitel Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler wechselt ein Jahr vor Vertragsende zum portugiesischen Erstligisten Rio Ave FC, der die Saison auf Platz elf abschloss. Über die Ablösemodalitäten sickerten bislang keine Details durch.

Interesse an Pohlmann signalisierten in den vergangenen Wochen auch Werder Bremen und Hannover 96. Zum BVB war der Rechtsfuß vor drei Jahren vom VfL Wolfsburg gekommen. Nur zweimal lief der 23-Jährige seitdem für die Dortmunder Profis auf.

In der abgelaufenen Saison standen 54 Einsatzminuten auf Pohlmanns Konto. Auch in den Kader schaffte er es nur ganz selten, lief stattdessen für Dortmund II in der 3. Liga auf. Nun geht es in Portugal weiter.