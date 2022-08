Musiala fällt aus

In der Personalie des angeschlagenen Jamal Musiala ist eine Entscheidung gefallen. Laut ‚Bild‘-Redakteur Tobias Altschäffl tritt der Shootingstar der laufenden Saison die Reise zum VfL Bochum nicht an. Musiala solle seine leichte Zerrung in Ruhe auskurieren.

Anstelle von Musiala wird wohl Kingsley Coman um 17:30 in die Startelf des FC Bayern rücken. Der Franzose hat seine Rot-Sperre aus der vergangenen Spielzeit abgesessen.