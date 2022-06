Bericht: Florenz in Gesprächen mit Amiri

Die Interessentenliste für Nadiem Amiri wird zunehmend länger. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigt sich nun auch der AC Florenz mit einer Verpflichtung des fünffachen deutschen Nationalspielers. Zwischen den Vertretern des 25-Jährigen und Fiorentina-Verantwortlichen sei es bereits zu Gesprächen gekommen.

Zuletzt hatte die ‚Bild‘ auch bereits Hellas Verona mit Amiri in Verbindung gebracht. Potenzieller Vorteil für Florenz im Poker Amiris Unterschrift: Bei den Lilien könnte der offensive Mittelfeldspieler im kommenden Jahr europäisch spielen. Durch ihren siebten Tabellenplatz konnte sich die Fiorentina für die Conference League qualifizieren.

Amiri ist noch bis 2024 an Bayer Leverkusen gebunden. Teil der Pläne der Werkself ist er aber nicht mehr. Der Bundesligist erhoffe sich eine Ablöse von rund acht bis zehn Millionen Euro. Bereits in der vergangenen Rückrunde spielte Amiri auf Leihbasis in Italien beim FC Genua.