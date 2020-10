Labbadia über Guendouzi: „Worst Case“ eingetroffen

Bruno Labbadia hat sich über den Transfer sowie die Corona-Erkrankung von Mattéo Guendouzi (21) geäußert. Auf der Pressekonferenz von Hertha BSC sagte der Cheftrainer: „Es war schon sehr kompliziert mit der Verpflichtung von ihm. Er war ein paar Stunden hier und musste sofort wieder weg. Wir haben uns darüber gefreut, dass er für die französische U 21-Nationalmannschaft einmal 65 und einmal 90 Minuten gespielt hat. Aber jetzt ist der Worst Case eingetroffen.“

„Er kann nicht raus. Wir werden versuchen, mit ihm in seinem Zimmer ein virtuelles Training zu machen. Wir müssen, solange es sein Zustand zulässt, in den zehn Tagen optimal mit ihm arbeiten, damit er körperlich möglichst wenig verliert,“ so Labbadia weiter.