Hütter hofft auf Hasebe-Verlängerung

Adi Hütter würde sich wünschen, dass Makoto Hasebe noch ein Jahr dranhängt. „Wer mit 37 noch drei Spiele in der Woche auf der sechs spielt, kann auch noch eine Saison dranhängen“, erklärt der Cheftrainer von Eintracht Frankfurt gegenüber ‚Sky‘. Auf taube Ohren stößt der Coach dabei nicht. „Ja, ich würde gerne bei dieser Eintracht weiterspielen. Wir werden in den nächsten Wochen darüber sprechen“, kündigte der Japaner vor wenigen Tagen an.

Hasebe spielt seine siebte Saison in der Bankenmetropole. Im Sommer läuft der Vertrag des Routiniers aus. Unter Hütter ist der Defensiv-Allrounder gesetzt und führt das Team seit dem Winterabgang von David Abraham als Kapitän an. Der gestrige 2:1-Sieg gegen den FC Bayern war das 226. Pflichtspiel für den 37-Jährigen.