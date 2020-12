Elvedi: Zeichen auf Gladbach-Abschied

„Gladbach ist eine echte Top-Adresse. Da müsste schon vieles stimmen, bevor man so einen Klub verlässt.“ Diese Worte von Nico Elvedi waren im August Musik in den Ohren der Fans von Borussia Mönchengladbach. Gleichzeitig könnte die aktuelle Saison die letzte des Schweizers am Niederrhein sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen wird ein Abschied des Abwehrspielers aus Gladbach immer wahrscheinlicher. Bis 2022 ist Elvedis Vertrag noch datiert. Über eine Verlängerung will der Nationalspieler derzeit nicht sprechen. Vielmehr werden im Hintergrund die Weichen für einen Wechsel zum Saisonende gestellt. Vor allem in der Premier League ist Elvedi heiß begehrt.

Nicht kampflos

Max Eberl wird dennoch weiterhin alles geben, um Elvedi doch noch vom langfristigen Verbleib bei der Borussia zu überzeugen. Erst heute kündigte der Gladbach-Manager auf einer Pressekonferenz an: „Die Borussia-Fans können sich sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, auch in den kommenden Spielzeiten eine hervorragende Mannschaft beisammen zu haben. Dafür werden in näherer Zukunft einige Gespräche anstehen.“

Klar ist aber auch: Verlängert der 24-Jährige nicht, ist ein Verkauf im nächsten Sommer unausweichlich. Die Fohlen müssen dann aufpassen, dass die Mannschaft nicht auseinanderbricht. Denn unter anderem auch Denis Zakaria (24), Florian Neuhaus (23), Marcus Thuram (23), Matthias Ginter (26) und Alassane Plea (27) werden eifrig von anderen Klubs umworben.