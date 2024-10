„Nicht ehrlich“: Dest schießt gegen Xavi

Sergiño Dest hat keine guten Erinnerungen an die kurze Zusammenarbeit mit Xavi. Über den ehemaligen Trainer des FC Barcelona sagt der Außenverteidiger im Interview mit der ‚Sport‘: „Ich glaube, er war nicht ehrlich zu mir. Wir hatten mehrere Gespräche, in denen er mir etwas sagte, aber später bezweifelte ich, ob das wirklich die Wahrheit war. Im Sommer, bevor er in den Urlaub fuhr, sagte er zu mir: ‚Ich zähle auf dich, lies nicht die Presse.‘ Und als er zurückkam, sagte er zu mir: ‚Du musst gehen.‘“

2020 wechselte Dest von Ajax Amsterdam nach Barcelona, konnte sich dort allerdings nicht nachhaltig durchsetzen. Rund ein halbes Jahr nach Xavis Amtsantritt wurde er 2022 zum ersten Mal verliehen, damals zum AC Mailand. Ein Jahr später ging es ebenfalls leihweise zur PSV Eindhoven, die ihn schließlich in diesem Jahr festverpflichtete, obwohl er sich im April das Kreuzband gerissen hatte.