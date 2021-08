PSG: Die neue Traumelf mit Messi

Gianluigi Donnarumma (22), Sergio Ramos (35), Achraf Hakimi (22), Georginio Wijnaldum (30) und vermutlich in Kürze Lionel Messi (34): Paris St. Germain hat die besten Akteure verpflichtet, die in diesem Sommer auf dem Markt waren. Darüber hinaus passt auch die Mischung aus routinierten Neuzugängen mit jeder Menge Titelerfahrung und hungrigen Spielern mit glänzender Perspektive.

Und so wird von Coach Mauricio Pochettino nicht weniger erwartet, als endlich den lang ersehnten Titel in der Champions League unter den Eiffelturm zu holen. So viel Freude der PSG-Kader auch verspricht, so hoch ist auch der Druck in diesem Jahr.

Pochettino muss zeigen, dass er die richtige Mixtur für sein neues Starensemble findet. In Hinblick auf das System wird es wohl auf ein 3-4-3 oder ein 4-3-3 hinauslaufen.

Ein großes Fragezeichen steht derweil noch hinter der Zukunft von Kylian Mbappé (22). Der Weltmeister will seinen 2022 auslaufenden Vertrag weiterhin nicht verlängern. Eine Trennung in diesem Sommer erscheint aber zunehmend unwahrscheinlich. Denn Real Madrid hat nicht das nötige Geld für eine angemessene Ablöse. Und Mbappé selbst wird sich die Gelegenheit, an Messis Seite zu spielen, wohl kaum entgehen lassen.

So könnte PSG mit Messi auflaufen