Nach Rückrundenstart: Drei Zweitliga-Trainer wackeln

Kees van Wonderen (FC Schalke)

Eigentlich zeigte die Formkurve der Königsblauen wieder nach oben. Die jüngste 2:5-Pleite gegen den 1. FC Magdeburg soll aber dafür gesorgt haben, dass die Führungsetage darüber nachdenkt, ob man an van Wonderen festhalten möchte oder einen anderen Weg einschlägt. Der niederländische Übungsleiter hatte die Knappen erst Anfang Oktober von Karel Geraerts übernommen. Bleibt die gewünschte Entwicklung aus, muss sich S04 wohl ein zweites Mal in der laufenden Saison nach einem neuen Cheftrainer umsehen.

Florian Kohfeldt (SV Darmstadt)

Mit einem ähnlichen Szenario muss sich der Bundesliga-Absteiger befassen. Im September hatte Kohfeldt die Nachfolge des zuvor entlassenen Torsten Lieberknecht angetreten und stabilisierte die Lilien zwischenzeitlich. Inklusive desaströser 0:3-Heimniederlage gegen die SV Elversberg blieb man zuletzt aber wieder fünf Partien sieglos. Der Druck auf den früheren Werder-Coach wächst.

Cristian Fiél (Hertha BSC)

Für Fiél wird die Luft immer dünner. Die Alte Dame, die am Wochenende die dritte Niederlage in Folge kassierte, dümpelt auf dem 13. Tabellenplatz herum. Mit großen Erwartungen hatte der 44-jährige Fußballlehrer den Hauptstadtklub im Sommer übernommen, steht jetzt allerdings vor dem Aus. In den Medien ist bereits von einem Endspiel die Rede: Gelingt Fiél gegen Fortuna Düsseldorf am kommenden Samstag (20:30 Uhr) die Kehrtwende oder muss er sich im Anschluss nach einem neuen Arbeitgeber umsehen?