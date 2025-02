Van Wonderens Job in Gefahr: Nur ein Szenario rettet ihn

Das 2:5-Debakel gegen den 1. FC Magdeburg hat Schalke 04 mal wieder ins Wanken gebracht. Zuvor waren die Knappen fünf Spiele in Folge ungeschlagen geblieben. Die Magdeburg-Pleite hat laut ‚Bild‘ aber wieder reichlich Zweifel gesät, in der Chefetage soll eine erneute Diskussion über Trainer Kees van Wonderen ausgebrochen sein.

Dem Bericht zufolge gibt es drei mögliche Szenarien. Im Idealfall bekommt van Wonderen grundsätzlich die Kurve, hievt Schalke bis zum Saisonende ins Aufstiegsrennen und weist nach, dass er die Mannschaft entwickelt. Dann sei eine Weiterbeschäftigung über das Saisonende hinaus absolut realistisch.

Notfallszenario bei Abstiegskampf

Anders sehe es aus, wenn die Zweifel über den Rest der Spielzeit bestehen bleiben. Einen ähnlichen Fehler wie bei Vorgänger Karel Geraerts wollen die Schalke-Bosse nicht machen, heißt es. Der Belgier wurde trotz interner Kritik mit in die neue Saison genommen und musste dann im September doch seinen Hut nehmen.

Das Worst-Case-Szenario hätte zur Folge, dass man auch bei van Wonderen vorzeitig die Reißleine zieht. Bleibt das Spiel gegen Magdeburg kein bedauerlicher Ausrutscher und fällt Schalke in der Tabelle in noch tiefere Regionen, wird van Wonderen gehen müssen, so die ‚Bild‘. Dann würde man bei den Königsblauen die Anstellung eines „Rettungsspezialisten“ anpeilen, um einen möglichen Abstieg in Liga drei zu vermeiden.