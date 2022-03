Xavi: „Barças Türen für Messi immer offen“

Xavi würde seinen ehemaligen Mitspieler Lionel Messi (34) mit offenen Armen beim FC Barcelona willkommen heißen. „Leo Messi ist der beste Spieler der Geschichte. Die Türen werden ihm bei Barça immer offen stehen“, so der katalanische Cheftrainer auf der heutigen Pressekonferenz.

Mehr könne er, betonte Xavi, aber nicht zu einer möglichen Rückkehr des siebenmaligen Weltfußballers sagen, „weil er einen Vertrag bei Paris Saint-Germain hat“. In der Tat ist Messi noch bis Sommer nächsten Jahres an Paris gebunden. Weil er in der französischen Hauptstadt nicht wirklich zufrieden sein soll, ist schon seit Wochen eine Rückkehr nach Barcelona im Gespräch.