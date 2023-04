Kroos setzt Karriere fort: „Auf einem guten Weg“

Toni Kroos setzt seine erfolgreiche Karriere noch mindestens eine weitere Saison fort. Was zuletzt schon die ‚Marca‘ berichtet hatte, bestätigte der ehemalige deutsche Nationalspieler nun selbst indirekt.

Bei Prime Video auf die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei Real Madrid angesprochen sagte der Ballverteiler am Dienstagabend: „Es ist alles auf einem guten Weg.“ Die offizielle Mitteilung überlasse er aber Real, denn er „respektiere, was der Verein möchte und wann und wo was kommuniziert“ werde.

Kroos spielt seit 2014 für Real und gewann mit dem Klub schon viermal die Champions League. Nach dem 2:0-Erfolg beim FC Chelsea steht er einmal mehr mit den Königlichen im Halbfinale der Königsklasse. Und auch in der nächsten Saison wird er wieder einen Anlauf nehmen.