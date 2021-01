Trainer-Shortlist: Chelsea plant voraus

Der FC Chelsea will vorerst an Trainer Frank Lampard festhalten, befasst sich aber vorsorglich mit potenziellen Nachfolgern für den 42-Jährigen. Einem Bericht des ‚Independent‘ zufolge befinden sich die vereinslosen Thomas Tuchel (47) und Massimiliano Allegri (53) sowie Brendan Rodgers (47, Leicester City) und Ralph Hasenhüttl (53, FC Southampton) auf der Shortlist der Blues.

Tuchel wurde erst vor kurzem bei Paris St. Germain entlassen und kann sich dem Vernehmen nach einen Wechsel in die Premier League gut vorstellen. Auch Manchester United, mittlerweile wieder in der Erfolgsspur, und der FC Arsenal wurden bereits gehandelt. Lose Gerüchte kursieren zudem um den FC Barcelona.

Negativlauf

Chelsea hat unterdessen von den vergangenen sechs Ligaspielen nur eins gewonnen. In der Tabelle sind die Londoner auf Rang neun abgerutscht. Am Sonntag steht das FA Cup-Spiel gegen Viertlist FC Morecambe auf dem Programm, am Freitag darauf geht es zum Liga-18. FC Fulham. Vor der Saison hatte Chelsea rund 250 Millionen Euro in Neuzugänge investiert.

Kritik, dass Lampard die Neuzugänge nicht richtig in die Mannschaft zu integrieren weiß und die beste Elf nach wie vor nicht gefunden hat, kommt laut ‚ESPN‘ auch aus den eigenen Reihen. Mehrere Chelsea-Spieler hätten aus diesem Grund und wegen Lampards taktischer Einstellungen ihren Unmut über ihren Coach zum Ausdruck gebracht. Die Vereinsführung hat die Geduld (noch) nicht verloren.