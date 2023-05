Werder: Füllkrug bald wieder fit?

Beim SV Werder Bremen hofft man, dass Torjäger Niclas Füllkrug im Saisonendspurt nochmal zum Einsatz kommen wird. Wie der Bundesligist bekanntgibt, hat der Mittelstürmer heute individuell auf dem Platz trainiert. Aufgrund von Wadenproblemen musste der deutsche Nationalspieler die vergangenen fünf Spiele pausieren.

Füllkrug trägt wesentlich dazu bei, dass Bremen in der laufenden Spielzeit wenig mit dem Abstieg zu tun hat. Mit 16 Treffern in 26 Einsätzen steht der 30-Jährige an der Spitze der Torschützenliste. Ob es für einen Einsatz an den letzten beiden Spieltagen reicht, bleibt abzuwarten.

