Wolves machen Birtwistle zum Profi

Harry Birtwistle hat seinen erste Profivertrag bei seinem Ausbildungsverein Wolverhampton Wanderers unterschrieben. Wie der Premier League-Klub offiziell bestätigt, bindet sich der 17-jährige Rechtsverteidiger bis 2024.

Der in Singapur geborene Abwehrspieler wird seit seinem achten Lebensjahr in den West Midlands ausgebildet. Im Herrenbereich kam Birtwistle aber bislang nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Congratulations on your first pro contract, Harry! 👊



The 17 year-old Singaporean-born wing-back has put in a number of impressive performances for the under-23s this season.



🇸🇬✍️