Laporta: „Dembélé will bleiben“

Joan Laporta hat sich erneut zur Zukunft von Ousmane Dembélé geäußert. „Dembélé will bleiben und ich weiß das, denn wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und für uns ist er ein großartiger Spieler.“, erklärte der Barça-Präsident in einem Interview gegenüber ‚TV3‘ und fügte hinzu: „Aber das sind Situationen, in denen man verhandeln muss. Die Vertreter wollen das Beste für den Spieler. Manchmal gebe ich ihnen aber zu verstehen, dass das Beste nicht nur das Geld ist.“

Der Vertrag des 24-Jährigen bei den Katalanen läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt berichtete Laporta, dass die Verhandlungen langsamer als geplant verlaufen, weshalb Gerüchte um einen Abgang des Franzosen entbrannten. Daher hat der Präsident von Barcelona ebenso den Stellenwert von Dembélé nochmals bekräftigt: „Ich bin begeistert von Dembélé, für mich ist er besser als Mbappé und ich würde mir wünschen, dass er bleibt.“