Ablösefrei: Viele Interessenten für Martial

Anthony Martial stehen nach seinem Abschied von Manchester United viele Türen offen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, signalisieren Olympique Lyon, Olympique Marseille und Besiktas Interesse an dem ablösefreien Stürmer. Zudem sollen Vereine aus Saudi-Arabien, Mexiko und den USA die Fühler ausstrecken.

United hatte Martial vor neun Jahren für 60 Millionen Euro von der AS Monaco geholt. Der heute 28-Jährige lief in 317 Pflichtspielen für den englischen Rekordmeister auf (90 Tore, 47 Assists). In der abgelaufenen Saison war der Franzose kaum noch gefragt, letztmals kam Martial im Dezember zum Einsatz.